Донбасс, 12 июля. Украинские войска атаковали пригород Горловки из артиллерии. Результат — многочисленные разрушения инфраструктуры. Народная милиция ДНР нанесла ответный удар — у ВСУ потери. Группа снайперов украинских ССО погибла при подрыве в ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Армия Киева нанесла артиллерийский удар по пригороду Горловки

В 5:00 в понедельник украинская армия нанесла артиллерийский удар по пригороду Горловки — Гольмовскому. Огонь велся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ из артиллерийских систем калибром 122-мм. Как сообщают в Народной милиции ДНР, украинцы корректировали обстрел при помощи беспилотника, который при подлете к Горловке был сбит силами ПВО республики.

Результат артобстрела — многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры в поселке. Пострадала школа, населенный пункт обесточен. Повреждены восемь квартир и два гражданских автомобиля, припаркованных возле жилого дома по Школьной улице. Информации о пострадавших среди мирного населения пока нет.

Армия республики была вынуждена открыть огонь на подавление огневых точек противника. Результат ответного удара — прекращение обстрелов со стороны ВСУ. Из информации штаба ООС известно о гибели украинского военнослужащего и о ранении еще одного.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки ВСУ нанесли четыре удара по населенным пунктам ДНР на всех ключевых направлениях обороны. Применялись 82-мм минометы, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие. Под обстрелы попали районы трех поселков.

В ЛНР зафиксирована одна огневая провокация. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Желобок из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Федеральное агентство новостей /

Рядовой ВСУ подстрелил офицера

В передовых частях украинской армии продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния личного состава. По информации дончан, все больше военнослужащих ВСУ боятся выходить на боевые дежурства и выполнять приказы командования. Как следствие — рост количества употребляющих алкоголь и наркотики, что влечет за собой рост числа преступлений и правонарушений.

В районе поселка Новомихайловка Донецкой области на позициях 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошел конфликт между рядовым Остаповым и командиром 5-й роты лейтенантом Луценко. В перепалке, переросшей в вооруженное противостояние, офицер получил пулевое ранение ноги. Рядовой скрылся с места преступления вместе с оружием и боеприпасами. Военная служба правопорядка организовала поиски преступника.

Три снайпера ВСУ погибли в Луганской области

В Луганской области группа украинских снайперов из состава центра Сил специальных операций «Запад» подорвалась на минном поле. Инцидент произошел в районе села Новозвановка в зоне ответственности подразделений 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

При детонации мины погибли три снайпера — старший солдат Мельничук, младший сержант Муфий и еще один офицер, чья личность тщательно скрывается штабом ООС. Тела всех погибших доставлены эвакуационной группой в Северодонецк. В Луганске заявили, что инцидент является результатом хаотичного минирования украинскими силовиками занимаемых районов.

В оборонном ведомстве ЛНР убеждены, что гибель троих спецназовцев будет преподнесена украинской общественности как следствие «агрессивных действий» со стороны народной милиции. В пользу этого свидетельствуют данные луганчан о работе в районе инцидента корреспондентов британского The Times.