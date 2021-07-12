Ученые открыли связь генов и состояния микрофлоры кишечника

Чикаго, 12 июля. Новое открытие ученых поможет медикам разработать индивидуальный подход к лечению болезней кишечника.

Американские ученые из Университета Нотр-Дам выяснили, что состояние кишечника на 97% передается по наследству. Это означает, что в формировании микробиома участвуют гены. Специалисты подчеркивают, что окружающая среда также влияет на разнообразие состава кишечной флоры. И связь этих факторов нужно учитывать в дальнейших исследованиях.

Новое открытие поможет ученым определить группы микробов, сформированных генами. В будущем эти знания можно будет использовать для определения методов лечения, исходя из индивидуальных генетических особенностей человека.

Популярное мнение о необходимости детокса для очищения кишечника опровергли врачи-гастроэнтерологи. Как считают медики, искусственное очищение может даже навредить.