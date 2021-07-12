В регионы России по поручению Шойгу передано 55 тонн медицинского кислорода

Москва, 12 июля. Регионы России получили от военных 55 тонн медицинского кислорода, заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве указали, что кислород был передан в российские города по указанию министра обороны Сергея Шойгу.

До этого Минобороны РФ передавало 25 тонн медицинского кислорода российским регионам. Он предназначен для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом в пресс-службе отмечали, что для производства кислорода были использованы мощности Воздушно-космических сил России.