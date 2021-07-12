Рабочая группа правительства Ливии приняла рекомендации для развития экономики

Триполи, 12 июля. Экономическая рабочая группа, сформированная главой переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой, утвердила пакет рекомендаций, включающих цифровую трансформацию.

Это произошло на заседании, которое накануне провел государственный министр по экономическим вопросам Салама аль-Гувейль. На встрече обсудили несколько тем, в том числе механизм активизации работы специализированных банков. Участники рассмотрели письмо председателя совета директоров и генерального директора Национальной инвестиционной компании относительно уведомления Цементной компании Al Ahlia о прекращении подачи электроэнергии на ее заводы с целью сохранения сети.

На встрече также обсуждалось влияние ряда экономических решений премьер-министра, а именно Указа №133 от 2021 года о переносе штаб-квартиры фондовой биржи в город Бенгази и Указа №177 об утверждении сборов и поступлений местного характера. Чиновники рассмотрели предложение, представленное Сберегательно-инвестиционным банком недвижимости в отношении отчуждения жилых единиц в рамках национального жилищного проекта.

На заседании приняли «ряд рекомендаций, наиболее важная из которых — внесение изменений в базовые системы». Необходимость реформ объяснили стремлением идти в ногу с текущей ситуацией, исламским банкингом и финансированием проектов развития.

Эксперты посоветовали властям пересмотреть государственную жилищную политику, призвав Сберегательно-инвестиционный банк недвижимости завершить строительство жилых домов в ливийских городах. Они указали на необходимость участия министерств планирования, социальных дел и экономики, а также органов местного самоуправления в процессе установления жилищного контроля.

Чиновники также решили сформировать комитет по цифровой трансформации под руководством главы Экономической рабочей группы Саламы аль-Гувейля. В его состав войдут заместитель министра планирования и генеральный директор Внутреннего инвестиционного фонда.