Проект «Музыкальная провинция» запустили во Владимирской области

Владимир, 12 июля. Проект «Музыкальная провинция» стартовал во Владимирской области. В нем принимают участие творческие коллективы областной филармонии.

В рамках проекта коллективы дадут 16 концертов в разных городах региона, например, во Владимире, Суздале и Гусь-Хрустальном. Кроме того, выступления пройдут в Селивановском, Ковровском, Вязниковском, Петушинском и других районах. Концерты устроят в том числе и там, где нет возможности для организации выступлений профессиональных артистов.

«Музыкальная провинция» реализуется на средства гранта «Российского фонда культуры». В проекте участвуют Владимирский русский оркестр, Камерный струнный оркестр и Музыкально-просветительский театр. Концерты пройдут с июля по октябрь, пишут «Владимирские ведомости».

Ранее Владимирская областная научная библиотека стала участником национального проекта «Культура» в области оцифровки рукописных книг. Учреждение выложит 50 уникальных изданий в свободный доступ.