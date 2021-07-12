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Выборы в Молдавии прошли без нарушений

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:38
Политика
Выборы в Молдавии прошли без нарушений
Федеральное агентство новостей

Кишинев, 12 июля. Досрочные парламентские выборы в Молдавии 11 июля прошли без нарушений, были конкурентными и гласными, заявили наблюдатели от стран СНГ.

Поводом для досрочных выборов в республике стал роспуск законодательного органа президентом Майей Санду 28 апреля. По итогам обработки 99,58% избирательных бюллетеней пропрезидентская Партия действия и солидарности (ПДС) набрала 52% голосов.

Наибольшую популярность фракция действующей главы государства получила среди молдаван, проживающих за рубежом. Среди уехавших за границу жителей республики ПДС набрала более 86% голосов.

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