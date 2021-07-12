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Ротенберг назвал эффективной программу подготовки молодых футболистов Дании

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:19
Евро 2020
Ротенберг назвал эффективной программу подготовки молодых футболистов Дании
wikipedia.org  /  Sergey Mozhaev 1988 / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 12 июля. Глава штаба хоккейной сборной России и петербургского СКА Роман Ротенберг сравнил работу программы «Красная машина» с успехами датской сборной на Евро-2020.

Федерация футбола Дании после нескольких провальных выступлений главной команды страны запустила специальную программу «Красная нить», которая была направлена на улучшение подготовки футбольного резерва.

«Программа подразумевала переход всех сборных страны на единую систему 4–3–3, развитие прежде всего технических навыков юниоров, снижение возраста набора детей с 10 лет до 5–7 и так далее», — сообщил Ротенберг в интервью для хоккейного портала Allhockey.Ru.

По словам специалиста, принцип программы «Красная нить» схож с программой подготовки российских хоккеистов «Красная машина». Она также полностью моделирует подход к работе футбольных федераций Англии и Германии.

«Кстати, таким же принципам воспитания молодежи следуют и школы Англии и Италии, которые эффектно разыграли золото европейского чемпионата. Можно говорить о мировом тренде», — подытожил глава штаба хоккейной сборной России

Сборная Италии 11 июля обыграла Англию в финале чемпионата Европы по футболу в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2 и впервые с 1968 года стала лучшей командой на континенте. Вратарь «Скуадры Адзурры» Джанлуиджи Доннарумма был признан самым ценным игроком турнира.

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