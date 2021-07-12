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Совет Евросоюза на полгода продлил действие антироссийских санкций

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:36
Экономика
Совет Евросоюза на полгода продлил действие антироссийских санкций
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 12 июля. Экономические секторальные санкции против Российской Федерации продлены на шесть месяцев, следует из заявления Совета ЕС.

Введенные семь лет назад экономические санкции направлены против финансового, энергетического и оборонного российских секторов. Некоторым банкам и компаниям РФ ограничен доступ к первичному и вторичному европейским рынкам капитала. Также ряду предприятий запрещены импорт и экспорт оружия, а также товаров двойного назначения.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее прокомментировал новые санкции в отношении российских компаний, введенные США. Три компании и три физлица из РФ были внесены в черный список американского минторга.

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