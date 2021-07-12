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В Московском центре Карнеги назвали Украину неинтересной для Китая
Политика
В Московском центре Карнеги назвали Украину неинтересной для Китая
pixabay.com

Москва, 12 июля. Научный консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров объяснил стремление Украины стать другом для Китая.

По словам эксперта, связи между странами носят волнообразный характер. Сейчас отношения находятся на пике из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Это позволяет Украине быть главным поставщиком сельскохозяйственных товаров в Китай. Однако положение может измениться в любой момент.

«Сама по себе Украина не представляет для Китая никакого интереса», — уверен китаист.

Умаров подчеркнул, что Киев не так важен для Пекина, как та же Средняя Азия. Там Китай защищает кровные интересы и обеспечивает безопасность в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Кроме того, КНР нечего делить с Россией в Восточной Европе. Китайские инвестиции в этом регионе представлены в ограниченном объеме и Пекин не имеет влияния на политику в этих странах.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности ответить на вмешательства во внутренние дела страны. Он напомнил, что Пекин не препятствует развитию других государств и не лезет в их вопросы.

Национальная служба новостей сообщала, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о «вакцинной дипломатии» России и Китая. Он также призвал содружество обратить на это внимание.

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украина россия китай
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