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В Минобороны РФ рассказали о ходе ревакцинации военнослужащих от COVID-19

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:23
Армия
В Минобороны РФ рассказали о ходе ревакцинации военнослужащих от COVID-19
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Москва, 12 июля. Плановую ревакцинацию от коронавируса прошли более 11,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Повторную иммунизацию прошли военнослужащие, которые сделали полный курс вакцинации до 1 января 2021 года. В ведомстве отметили, что к концу 2021 года планируется повторно привить порядка 860 тысяч российских военнослужащих.

В ревакцинации участвуют военнослужащие, члены их семей, а также военные пенсионеры. Повторная иммунизация проводится в медицинских организациях Минобороны РФ. В воинских частях и отдаленных гарнизонах данный процесс осуществляется силами выездных мобильных прививочных бригад.

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