Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 12:18
12:16
Экономика
Девелоперы объявили о рекордных объемах нового строительства
12:15
Политика
Опубликованы первые фото встречи Зеленского и президента Германии Штайнмайера
12:09
Происшествия
Бывший главврач крупнейшей больницы Забайкалья получил девять лет тюрьмы за взятки
12:09
Спорт
Клубам РПЛ разрешили включать в заявку на сезон до 28 игроков
12:08
Общество
МИД Белоруссии допустил открытие прямого авиарейса в Крым
12:06
Политика
Грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте
12:04
Общество
Фильмы Владимира Меньшова покажут в Донецке в память о режиссере
11:59
Шоу-бизнес
Лариса Лужина винит себя в развале второго брака
11:59
Общество
За жителями Токио приглядывает гигантский кот
11:59
Происшествия
Сон на лавочке обернулся для жителя Петербурга потерей iPhone
Все новости

Житель Барнаула создал преступную группировку и обналичил почти миллиард рублей
Общество
Житель Барнаула создал преступную группировку и обналичил почти миллиард рублей
altai-krai.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Преступной деятельностью организованная группировка занималась около четырех лет. В период с мая 2016 по март 2020 года члены ОПГ систематически совершали незаконные банковские операции.

«Это было осуществление расчетов, кассовое обслуживание и инкассация денежных средств. Для этого они подыскивали так называемых клиентов — юридических лиц, нуждающихся в обналичивании. Деньги перечисляли на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, переводили с одних расчетных счетов на другие, в том числе с целью создать видимость реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем средства обналичивались», — рассказала ФАН Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

ФАН стало известно, что таким образом за четыре года члены ОПГ обналичили не менее 844 млн рублей, при этом получили прибыль в 87 млн. Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Расследованием занимался третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Членов банды обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ. При этом своей вины подозреваемые не признали.

«Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу, которое составило 179 томов, а обвинительное заключение — более пяти тысяч листов. В обеспечение исполнения наказания на дорогостоящее имущество, автомобили и денежные средства обвиняемых следователем наложен арест», — добавила Людмила Рязанцева.

Лидера преступной группы не спасло и то, что он оформил недвижимость и автомобиль на близких родственников. Следствие доказало, что все это было куплено на доход от преступной деятельности. Удалось наложить арест на 13 квартир стоимостью около 60 млн. рублей и автомобиль за 6 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.

 

Вернуться назад

мошенничество барнаул преступление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru