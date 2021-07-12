Житель Барнаула создал преступную группировку и обналичил почти миллиард рублей

Преступной деятельностью организованная группировка занималась около четырех лет. В период с мая 2016 по март 2020 года члены ОПГ систематически совершали незаконные банковские операции.

«Это было осуществление расчетов, кассовое обслуживание и инкассация денежных средств. Для этого они подыскивали так называемых клиентов — юридических лиц, нуждающихся в обналичивании. Деньги перечисляли на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, переводили с одних расчетных счетов на другие, в том числе с целью создать видимость реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем средства обналичивались», — рассказала ФАН Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

ФАН стало известно, что таким образом за четыре года члены ОПГ обналичили не менее 844 млн рублей, при этом получили прибыль в 87 млн. Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Расследованием занимался третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Членов банды обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ. При этом своей вины подозреваемые не признали.

«Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу, которое составило 179 томов, а обвинительное заключение — более пяти тысяч листов. В обеспечение исполнения наказания на дорогостоящее имущество, автомобили и денежные средства обвиняемых следователем наложен арест», — добавила Людмила Рязанцева.

Лидера преступной группы не спасло и то, что он оформил недвижимость и автомобиль на близких родственников. Следствие доказало, что все это было куплено на доход от преступной деятельности. Удалось наложить арест на 13 квартир стоимостью около 60 млн. рублей и автомобиль за 6 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.