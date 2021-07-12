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Медики не могут вывести тяжелобольного Петра Мамонова из комы

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:50
Общество
Медики не могут вывести тяжелобольного Петра Мамонова из комы
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 12 июля. Солиста группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова пока не получается вывести из комы, сообщила супруга музыканта Ольга.

Более двух недель назад у артиста обнаружили коронавирус. В начале июля Мамонова госпитализировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Сейчас состояние актера остается крайне тяжелым. Медики сообщили жене тяжелобольного музыканта, что у него есть успешные самостоятельные вдохи, но с аппарата ИВЛ его пока не сняли.

«Они отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит», — отметила жена Мамонова в комментарии РИА Новости.

По словам супруги, иногда Мамонов делает какие-то неосознанные вещи, например открывает глаза. При этом врачи уже отменили все лекарства и органы музыканта работают самостоятельно, добавила жена актера.

Петр Мамонов заболел COVID-19, хотя жил в деревне и старался избегать города. Супруга музыканта рассказывала ФАН, где он мог заразиться коронавирусом.

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