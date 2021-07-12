Полиция возбудила уголовное дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»

Москва, 12 июля. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после нападения на победительницу второго сезона телепроекта «Пацанки».

Татьяну Бурую и двух ее приятелей избили неизвестные в центре Москвы. Пострадавшие получили различные травмы и были госпитализированы. Врачи диагностировали у Татьяны закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также травму грудного отдела позвоночника.

Преступление классифицируется как умышленное причинение легкого вреда здоровью. Личность злоумышленников устанавливается.