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Полиция возбудила уголовное дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:10
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
mvd.ru

Москва, 12 июля. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после нападения на победительницу второго сезона телепроекта «Пацанки».

Татьяну Бурую и двух ее приятелей избили неизвестные в центре Москвы. Пострадавшие получили различные травмы и были госпитализированы. Врачи диагностировали у Татьяны закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также травму грудного отдела позвоночника.

Преступление классифицируется как умышленное причинение легкого вреда здоровью. Личность злоумышленников устанавливается.

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уголовное дело избиение Татьяна Бурая
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