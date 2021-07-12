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Российский дипломат обеспокоен тревожной обстановкой в Афганистане

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:16
Политика
Российский дипломат обеспокоен тревожной обстановкой в Афганистане
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 12 июля. Обстановка на территории Афганистана развивается тревожно, однако Москва сумела предсказать такой ход событий, заявил спецпредставитель президента России Замир Кабулов.

По словам дипломата, российским представителям в посольстве в Кабуле сейчас ничего не угрожает.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва внимательно следит за событиями в Афганистане. Россия готова пресечь любые агрессивные действия и задействовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, добавил дипломат.

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