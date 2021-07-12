Марокко и Нидерланды утвердили план по укреплению сотрудничества

Рабат, 12 июля. Марокко и Нидерланды планируют активизировать двусторонние отношения. Генеральный директор по политическим вопросам Министерства иностранных дел королевства Фуад Язур и его голландский коллега Тийс Ван Дер Плас подписали декларацию Совместного Плана Действий (СПД).

«Инициатива направлена на то, чтобы подтвердить уважение суверенитета и институтов каждой страны и подчеркнуть правила партнерства взаимных интересов двух государств», — говорится в заявлении ведомства.

На основе декларации Рабат и Амстердам начнут постоянный диалог для содействия регулярному обмену информацией. Переговоры дадут старт для обоюдного финансирования неправительственных организаций с соблюдением правовых рамок стран.

«Фундаментальная цель состоит в том, чтобы укрепить двусторонние отношения на прочной основе, а также придать им импульс, соответствующий их амбициям и огромному потенциалу», — указывается в документе.

Марокко и Нидерланды обоюдно поддержали дальнейшее развитие сотрудничества во всех областях. Они договорились о координации действий для укрепления стратегического партнерства между королевством и Европейским союзом, особенно в рамках осуществления совместной декларации ЕС-Марокко, которая датируется июнем 2019 года.

Рабат и Амстердам также планируют создать инновационный механизм по вопросам торговли для поощрения взаимных инвестиций. Согласно последним данным, экспорт марокканской продукции в Нидерланды за 2020 год оценивается в полмиллиарда евро. Планируется увеличить эти цифры вдвое.