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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 12 июля

  /   Обновлено: 12 июля 2021 11:08
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 12 июля
pixabay.com

Москва, 12 июля. Российские врачи выявили 25 140 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Каждый десятый из новых пациентов с COVID-19 не замечал у себя никаких проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Массовая вакцинация россиян началась с января 2021 года. Прививку от коронавируса можно сделать бесплатно при наличии полиса ОМС. Один из крупнейших в мире пунктов вакцинации построили в московских «Лужниках». Порядка 15 тыс. человек могут проходить процедуру в стенах этого медучреждения ежедневно.

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россия коронавирус оперштаб
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