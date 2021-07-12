Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 12 июля

Москва, 12 июля. Российские врачи выявили 25 140 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Каждый десятый из новых пациентов с COVID-19 не замечал у себя никаких проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Массовая вакцинация россиян началась с января 2021 года. Прививку от коронавируса можно сделать бесплатно при наличии полиса ОМС. Один из крупнейших в мире пунктов вакцинации построили в московских «Лужниках». Порядка 15 тыс. человек могут проходить процедуру в стенах этого медучреждения ежедневно.