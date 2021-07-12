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Тело неизвестной женщины обнаружили в хозяйственной сумке в Люберцах
Происшествия
Тело неизвестной женщины обнаружили в хозяйственной сумке в Люберцах
ТАСС  /  Kirsty Wigglesworth

Люберцы, 12 июля. Правоохранители пытаются установить личность женщины, тело которой было найдено в хозяйственной сумке внутри пожарного щита. Как стало известно ФАН, потерпевшая была убита примерно четверо суток назад.

В дежурную часть полиции Люберец 11 июля около 13:00 поступило тревожное сообщение от местных жителей, которые рассказали, что в одном из домов по проспекту Победы обнаружили тело женщины, упакованное в большую сумку. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа. Они выяснили, что на голове и теле потерпевшей имеются повреждения, свидетельствующие о криминальной смерти женщины.

По данному факту силовики возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

«Пока личность пострадавшей не установлена, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Скорее всего она погибла четыре дня назад. Ее тело находилось на девятом этаже, в пожарном щите. Мы предполагаем, что убийство было совершено в одной из квартир дома. На теле женщины есть татуировка».

Пока сыщикам не удалось поймать подозреваемого в убийстве. С места происшествия блюстители закона изъяли следы вещества, похожего на кровь и сумку, в которую было упаковано тело пострадавшей. Если подозреваемый будет установлен и его вина будет доказана в суде, то убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

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