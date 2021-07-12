«Огненный шторм» вновь накрыл регионы России: можно ли остановить стихию?

Сотрудники МЧС 11 регионов России на прошлой неделе боролись с природными пожарами, некоторым покой будет только сниться и на этой неделе. ФАН разобрался, где горят леса, где их уже потушили, какова причина возгораний и как скоро восстановится лес.

Некоторым регионам, можно сказать, повезло. В Алтайском крае и Республике Алтай было два очага возгорания — суммарно на 1 га. В Красноярском крае огонь прошел площадь в 45 га, в Тюменской — 160 га, в Оренбургской и Курганской областях — незначительно, а в остальных счет идет на тысячи гектаров.

Республика Бурятия

За все время с начала пожароопасного сезона огнем в регионе было пройдено менее 2 тыс. га. Для сравнения: в прошлом году было свыше 80 тыс. га, по факту — в 47 раз меньше. Но тем не менее работа продолжается, превентивные мероприятия в регионе никто не отменял. Сейчас ситуацию можно смело назвать благополучной, а в копилку пожарных — положить достижение: почти 95% всех возгораний удавалось ликвидировать в первые сутки.

Иркутская область

По актуальным данным, на территории Иркутской области действует 12 пожаров в Бодайбинском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Удинском районах на площади 7591 га, из них пять пожаров локализованы на площади 1275 га. Угрозы населенным пунктам нет.

«В тушении природных пожаров по всему региону задействованы 386 человек и 16 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. За прошедшие сутки экипажем вертолета Ми-8 МЧС России было доставлено около двух тонн груза, произведена передислокация 38 сотрудников авиационной охраны лесов», — рассказали ФАН в пресс-службе МЧС по региону.

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При этом высокого загрязнения воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано. В северных районах региона сохраняется высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов.

Челябинская область

11 июля пожары удалось локализовать в Карталинском и Нагайбакском районах на общей площади 14 000 га, очагов открытого горения нет.

«Производится объезд периметра пожара. Авиация для тушения не применяется. Запланирована авиаразведка с применением вертолета МИ-8», — рассказали специалисты МЧС.

При этом тушению огня помогли обильные осадки, которые прошли по всей территории юга региона — выпало до 20 мм.

Борьба с «огненным штормом», накрывшим южные районы региона, продолжалась несколько дней. Пожары были верховыми, прошли огромные площади, взяв в кольцо четыре населенных пункта. Половину из них, а также расположенный в сосновом лесу детский оздоровительный лагерь экстренно эвакуировали. Сгорела 71 постройка — как дома, так и дачи. К сожалению, не обошлось без жертв. На пожаре в селе Джабык погиб пенсионер, несколько жителей региона получили ожоги.

В СМИ появлялось множество сообщений с новым для многих определением: огненный или огневой шторм. Это такая ситуация, когда несколько очагов пожара объединяются в один, температура горения становится выше 700 градусов, а распространяется он с небывалой скоростью.

Причины возникновения огня еще только предстоит установить. Уже возбудили три уголовных дела по факту повреждения лесов. Среди предположений — возможно, виноваты сухие грозы, а может, и человеческий фактор.

Сегодня в пострадавших территориях продолжают расчищать завалы, делается это для того, чтобы как можно быстрее приступить к строительству нового жилья для пострадавших. Им также выделят материальную поддержку: от 50 до 100 тысяч на человека — в зависимости от того, сколько имущества было потеряно в огне. Ребятишек из эвакуированного лагеря по распоряжению президента РФ отправят отдыхать на черноморское побережье. Мэр Сочи Алексей Копайгородский отреагировал оперативно и уже предложил детям из пострадавших территорий обширную экскурсионную программу.

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Якутия и Чукотка

В этих регионах ситуация предельно сложная, причем в Якутии — самая напряженная.

Сейчас в Якутии действует более 300 природных пожаров, за сутки ликвидировано 38, на тушение привлекалось почти 3 тыс. человек и свыше 300 единиц техники. В Горном и Хангаласском районах провели работы по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль Дикимдя и Кюерелях, тушили отдельные очаги по периметру пожаров.

В нескольких районах региона зарегистрировали 263 очага, на общей площади с момента обнаружения — свыше 1 млн. гектаров.

Специалистами ведется непрерывный мониторинг задымленности, продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест. В зоне задымления оказались более 30 населенных пунктов, в том числе и столица региона Якутск.

В центральных районах республики дожди шли почти двое суток, их даже вызывали с помощью спецоборудования. Только помочь тушению пожаров они не смогли, напротив, горящей тайги стало больше еще на две сотни гектаров. Дело в том, что осадков там не было около двух месяцев: даже спичка не нужна, чтобы лес вспыхнул, — он «накален до предела».

Чукотка пострадала меньше, хоть там и бушуют сильные пожары, на сопредельных с Якутией территориях режим ЧС не вводили: он действует исключительно на территории лесов.

На прошлой неделе было задымление в Анадыре, поселках Угольные Копи и Шахтерский. При этом природных пожаров неподалеку специалисты не обнаружили. Предположительной причиной задымления являлся снос дымного шлейфа от природных пожаров из других регионов, скорее всего, Якутии. Огнем было пройдено более 18 тыс. га, из них более 12 тыс. га — нелесная растительность. Угрозы населенным пунктам нет.

ГУ МЧС Иркутской области /

Восстановление лесов

Специалисты утверждают, что лес может восстановиться минимум за 40-50 лет, но этого времени все равно очень мало. Для полноценной замены сгоревшим территориям придется «подождать» 80-100 лет, а в некоторых случаях и 150. Еще важно, чтобы за это время пожаров там не было, иначе вся работа пойдет на смарку.

Совсем недавно ФАН рассказывал, что в заповеднике «Утриш» усилят меры безопасности, чтобы спасти природное наследие.

В 2020 году уникальное природное достояние Краснодарского края — заповедник «Утриш» — серьезно пострадал от пожара. Выгорело 130 га леса. Убытков тот пожар принес почти на миллиард рублей.

«Это ведь особо охраняемая природная территория. Коэффициент один к пяти. Исследования проводили научные работники, почвоведы, герпетологи, Росприроднадзор. Насчитали 4800 погибших деревьев. Некоторым из них было по 700 лет. На восстановление природной территории уйдет около 70 лет, не меньше», — сообщил ФАН Олег Козырев, исполняющий обязанности директора заповедника «Утриш».

Работы по восстановлению пострадавших территорий там поделили на три этапа. Лишь в 2024 году, после проведения множества исследований и экспертиз, а также определения процентного соотношения жизнедеятельности деревьев, кустарников и других растений, начнется третий этап — восстановление лесов.