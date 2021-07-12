Успехи того, чего нет — космонавтики Украины. Колонка Владимира Тулина

Национальная академия наук Украины опубликовала статью «Последние достижения и интересные факты украинской космонавтики», чем развеселила читателей как в самой стране, так и за ее пределами.

Подзаголовок статьи — «8 фактов об украинской космонавтике». Первый факт звучит особенно гордо: «Украина входит в топ-5 стран с полным циклом производства ракетно-космической техники».

«Украина — одна из немногих стран мира, которая имеет замкнутый цикл ракетостроения, начиная с ракетного топлива и заканчивая готовыми корпусами, ракетами-носителями и космическими аппаратами. За время независимости украинскими ракетами было осуществлено 148 запусков. Ракеты стартовали с космодромов Плесецк, Байконур, Уоллопс, платформы «Морской старт». На орбиту было выведено около 300 космических аппаратов по заказу разных стран мира», — говорится в статье.

Обратите внимание, что в статье говорится не о производстве аппаратов для освоения космоса, а о цикле их производства — это большая разница. Космические аппараты, которые создавала Украина — «Океан-О», АУОС и «Микрон» — были усовершенствованными советскими разработками, их модернизацию проводили совместно с Россией. Все они свое отлетали задолго до 2014 года, а ничего нового вместо них в самостийной державе построено не было. Украина в разное время имела три искусственных спутника Земли — «Сич-1», «Сич-1М» и «Сич-2». Связь с последним была потеряна в 2012 году. Новых спутников с тех пор не появилось, но зато в украинском языке слово «спутник» было заменено на «супутник».

wikipedia.org / Sergiy Remez / CC3

В статье не зря указаны иностранные космодромы, откуда стартовали украинские ракеты (хотя правильнее было бы написать ракеты украинского производства). Своего космодрома в стране нет и, очевидно, никогда не будет, хотя планы его создания вынашиваются все 30 лет независимости. Его отсутствие объясняют не тем, что нет денег, а заботой об экологии. Если следовать этой логике, то США, имеющим несколько космодромов на своей территории, на экологию наплевать.

Правда, был момент, когда украинским предприятиям «Южмаш» и «Южное» принадлежали 15% платформы «Морской старт» в виде акций владеющего ею консорциума Sea Launch. В него также вошли американская корпорация Boeing с долей капитала 40%, российская РКК «Энергия» (25%) и норвежская судоверфь Aker Solutions (20%). Было осуществлено 36 запусков различных космических аппаратов, осуществленных украинскими ракетами-носителями «Зенит-2S» и «Зенит-3SL», но четыре аварии привели к банкротству консорциума в 2009 году — долги в два раза превысили его активы. Главный акционер Boeing вернул все долги банкам и попросил остальных акционеров компенсировать ему расходы.

Норвежские и российские совладельцы деньги вернули, а вот украинские свой долг в 200 миллионов долларов не могут погасить до сих пор. Денег американцам придется ждать еще долго, так как первое полугодие 2018 года бюро «Южное» закончило с убытками в 30 миллионов гривен, а «Южмаш» просто остался без прибыли. Более свежую информацию найти не удалось, но, учитывая общую экономическую ситуацию на Украине, то если что и изменилось, то в худшую сторону. А платформа «Морской старт» сейчас находится в РФ и принадлежит российской компании S7, которая планирует осуществлять космические запуски с нее при помощи отечественных ракет-носителей «Союз-5». Другие 112 запусков ракет-носителей украинского производства тоже произошли до 2014 года. После этого предприятия страны разорвали связи со своими российскими партнерами и оказались неспособны выпускать ракеты-носители по той простой причине, что на них стояли российские двигатели.

wikipedia.org / DLR / CC BY 3.0

Второй факт с сайта национальной академии наук описан так: «Украинская космическая промышленность — мировой лидер по проценту женщин, работающих в отрасли».

«В Государственном космическом агентстве Украины, согласно штатному расписанию, работает почти 50% женщин. А в других странах в космической промышленности работает от 20 до 30% женщин. По словам начальника управления международных связей Государственного космического агентства Украины Романа Федонюка, наша страна является лидером в этом плане», — пишут авторы.

Я, конечно, рад за украинок, но какое отношение это имеет к успехам в освоении космоса? Посоветовал бы принимать на работу и как можно больше представителей ЛГБТ-сообщества. Звезды от этого ближе, конечно, не станут, но высокопоставленные представители Запада наверняка похвалят, а это по нынешнем украинским понятиям — перемога.

Следующий факт: «Украинцы работают над строительством базы на Луне». Проект имеет пять этапов реализации. Последний из них предполагает запуск постоянной базы, на которой будет находиться человек. Запланировано это на 2062 год.

«Этот проект очень сложный и дорогой, поэтому воплотить его можно будет только совместными усилиями специалистов и компаний из многих стран мира, а финансирование работ по проекту также предусматривает участие правительств наиболее развитых стран», — говорит начальник проектного отдела ГП «КБ «Южное» имени М.К. Янгеля» по разработке специальных ракетно-космических систем Геннадий Осиновый.

Про фантастический проект создания космической станции на Луне украинские СМИ восторженно говорят уже как минимум три года. Кого интересуют подробности, может прочитать и посмеяться, изучив написанное, например, в этой статье.

Возникает вопрос: неужели они всерьез думают, что правительства наиболее развитых стран выделят финансирование на фантастический проект, разработанный такой «ведущей космической державой», как Украина? Ответ очевиден. Тогда возникает другой логичный вопрос: а зачем нужен этот проект? Очевидно, чтобы показать украинцам, какие грандиозные задачи решает их страна. Что касается КБ «Южное», то я рад, что их доходы превышают госфинансирование, но огорчен, что не превышают расходов.

wikipedia.org / DaSpader / CC BY-SA 3.0

Далее следует такой факт: «Украинские инженеры по европейскому заказу создали двигатель для ракеты-носителя «Вега».

«По заказу Европейского космического агентства (ESA) ГП «КБ «Южное» имени М. К. Янгеля» разработало блок маршевого двигателя четвертой ступени для ракеты-носителя «Вега». Изготовили его на заводе «Южмаш» в городе Днепр. По словам директора завода, украинский двигатель четвертой степени работает дольше, чем двигатели первых трех степеней вместе взятые. В ноябре 2018 состоялся успешный пуск «Веги» с украинским двигателем. Ракета-носитель успешно вывела на орбиту космический аппарат Mohammed VI-B, сконструированный по заказу Правительства Марокко компанией Airbus Defense and Space. Его будут использовать для наблюдения за изменениями земной поверхности, мониторинга в сельском хозяйстве, прогнозов погоды», — говорится в материале.

Тут все правда, но к настоящему времени произведено 18 успешных запусков ракеты-носителя «Вега», а академия наук сообщает об использовании украинского двигателя только один раз при 11-м запуске.

Читаем дальше:

«УТР-2 (украинский Т-образный радиотелескоп второй модификации) — крупнейший в мире радиотелескоп декаметровых волн, располагается в Харьковской области и принадлежит Радиоастрономическому институту НАН Украины. Астрономы, работающие на УТР-2, первыми в мире обнаружили в межзвездной среде спектральные линии углерода (главные кирпичики, необходимые для появления органической жизни), каталогизировали источники излучений в далеком космосе, разработали теорию гравитационных линз (о том, как искривляется свет от далеких звезд и галактик), изучили механизмы радиоизлучения Солнца и Юпитера».

Тут тоже все правда, если не принимать во внимание, что телескоп начал работу в 1970 году и все вышеописанные открытия тоже были сделаны во времена СССР. Абсолютно непонятно, какое все это имеет отношение к статье о последних достижениях украинской космонавтики.

wikipedia.org / Державне Космічне Агенство України / CC BY 4.0

Из этой же серии и следующий факт: «Украинцы участвовали в создании ракеты-носителя NASA Antares».

«Ракета-носитель Antares создана американской корпорацией Orbital ATK с участием украинских предприятий. Главную конструкцию первой степени ракеты разработало ГП «КБ «Южное» имени М.К. Янгеля» и изготовлена она на «Южном машиностроительном заводе им. Макарова» (оба — в городе Днепр) в сотрудничестве с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «РАПИД» (Чернигов) и другими. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях Antares, которые проводились в США», — сообщается на сайте.

Действительно, ГП «КБ «Южное» разработало топливный отсек для американской ракеты-носителя, она была успешно запущена, но произошло это еще в 2013 году. Кстати, именно на этой ракете установлены российские двигатели РД-181.

Последние два «успеха» имеют к освоению космоса примерно такое же отношение, как победа Украины на Евровидении.

Первый описан так:

«Молодые украинские ученые побеждают в конкурсах NASA. В 2016 году проект украинской команды Mars Hopper стал победителем конкурса NASA в номинации «Зрительские симпатии». Украинцы предложили технологию, которая помогла бы передвигаться на Марсе. Атмосфера на этой планете разреженная, а сила притяжения слабее, чем на Земле. Исследователи предложили создать самолет, который будет приземляться на поверхность и собирать с планеты лед, превращая его в газ. <...> В 2017 году в топ-25 конкурса NASA вошли сразу две украинские команды, которые предлагали «земную» модель орбитальной станции и концепции разумного поселения».

Удивительно, что академия наук восхищается тем, что ученые через участие в конкурсах ищут работу за океаном, но снова непонятно, какое это имеет отношение к украинской космонавтике, так как местные жители отдают свои проекты для реализации в США.

И, наконец, самый впечатляющий «успех»: «Космонавт NASA развернул украинский флаг в космосе».

«Космонавт NASA Рэндольф Брезник в 2017 году развернул на орбите украинский флаг. Он усыновил мальчика из Днепра, теперь его с нашей страной связывают родственные связи. Рэндольф Брезник был в космосе дважды, 5 раз выходил в открытый космос. Именно Рэнди вторым после Леонида Каденюка развернул на орбите сине-желтый флаг».

Тут, как говорится, комментарии излишни. Отмечу, что весь этот вышенаписанный бред опубликован не в районной газетенке бандеровским активистом-пропагандистом, а на официальном сайте Национальной академии наук Украины.

facebook.com / Державне космічне агентство України

Местные СМИ любят напоминать, что у их страны есть собственный космонавт Леонид Каденюк, совершивший полет на американском космическом корабле в 1997 году, но про то, что он до 1996 года служил в Вооруженных силах России, не вспоминают никогда. Наличие единственного космонавта ставит Украину в один ряд с другой «космической державой» — Афганистаном. Афганский космонавт Абдул Ахад Моманд жив, у него мастерская по ремонту бытовой техники в немецком Штутгарте, а украинский космонавт умер 31 января 2018 года из-за того, что к нему вовремя не приехала скорая помощь.

Другая любимая тема СМИ — сообщение, что Илон Маск дал высокую оценку украинской космонавтике. Мне как-то не верилось, что этот неглупый человек мог сказать подобное, я решил найти первоисточник. Оказалось, что Илон Маск в Twitter 7 марта 2019 года действительно похвалил… российскую космонавтику.

«У России отличная ракетная техника и лучший летающий двигатель. Многоразовая версия их новой ракеты «Ангара» была отличной», — писал Маск.

В ответ некий пламенный украинский патриот из Киева, скрывающийся от будущих последствий под ником «Чудо-ВаЩе», написал:

«Большинство «русских инженеров» родились в СССР и являются украинскими инженерами и учеными по происхождению. Российская Федерация за все 28 лет своего существования не совершила космической революции и до сих пор пользуется старым советским наследием».

У Маска, очевидно, был опыт общения с такими людьми, он знал, что спорить бесполезно, поэтому ответил коротко и дипломатично:

«Украина действительно сыграла важную роль».

Объективно состояние украинской космонавтики отражает газета «Экономическая правда» в интервью с новым главой Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимиром Тафтаем, которое получило название «Как Украина будет запускать спутники и сколько мы заплатим Илону Маску».

flickr.com / Steve Jurvetson/CC BY 2.0

Начинается статья так:

«Государственное космическое агентство существует на Украине почти 30 лет. За это время государство потратило на реализацию проектов в космической отрасли несколько миллиардов долларов налогоплательщиков, однако без видимого результата. Из-за некомпетентности и коррупции чиновников, которые руководили ключевыми учреждениями и государственными предприятиями аэрокосмической отрасли, Украина провалила проект запуска спутника «Лыбидь» стоимостью 350 миллионов долларов и проект «Морской старт», из-за чего государство задолжало 200 миллионов долларо. Не говоря уже о более чем 800 миллионах долларов убытков от проекта ракетного комплекса «Циклон-4». Между тем руководители Государственного космического агентства меняются, как в калейдоскопе: каждые четыре-десять месяцев. В исключительных случаях — раз в год».

История спутника «Лыбидь» началась в 2009 году, когда ГКАУ заключило договор с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd., которая должна была изготовить первый украинский спутник связи и построить объекты наземной вспомогательной инфраструктуры для его использования (два центра контроля и управления полетами) на территории страны. Запуск должен был состояться в 2011 году на космодроме Байконур при помощи ракеты-носителя «Зенит-3SLБ», но из-за перебоев в финансировании со стороны Украины постоянно откладывался. Последний срок запуска был намечен на 2014 год. «Лыбидь» был доставлен в Россию в АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева», где создали платформу для него и модель полезной нагрузки.

Однако после так называемой «Революции достоинства» (очевидно, мужского), 16 июня 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с РФ в этой сфере. Правда, позже была сделана попытка запуска спутника, но украинский «Южмаш» хотел получить российский двигатель для своей ракеты-носителя без предварительной оплаты, а в Москве хорошо знали, с кем имеют дело. Кроме того, АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» не получило все деньги за проделанную работу и за хранение «Лыбидя», поэтому он до сих пор остается в нашей стране. Канадская компания все причитающиеся ей деньги получила, но тем не менее в 2017 году заявила об отказе от дальнейшего сотрудничества с Украиной. Всего на пылящийся сейчас в России спутник Украина потратила 350 миллионов долларов. При этом Национальное антикоррупционное бюро Украины в мае 2020 года доказало, что 8,25 миллиона долларов из этой суммы были украдены руководителем ГКАУ вместе с двумя сообщниками. И это только одним руководителем, а сколько их сменилось за 12 лет!

wikipedia.org / Государственное космическое агентство Украины / Добросовестное использование

Похожая история произошла и с ракетой-носителем «Циклон-4». В 2003 году было заключено соглашение между Украиной и Бразилией, по которому обе страны собирались зарабатывать на запуске иностранных спутников с бразильского космодрома Алкантара, для чего Киев разработает мощную ракету-носитель «Циклон-4». В договоре было указано, что первый пуск должен состояться не позднее 30 ноября 2006 года. Однако год проходил за годом, а ракета все не взлетала с бразильского космодрома. После государственного переворота на Украине, Бразилия поняла, что Киев без связей с Москвой ракету-носитель теперь уже точно не создаст, и в 2015 году разорвала соглашение. По оценке бюро «Южное», убытки, причиненные Украине вследствие одностороннего прекращения действия договора Бразилией, достигают 805,86 миллиона долларов.

Тем не менее попытки Украины заработать на запуске чужих спутников продолжаются. В 2017 году был заключен договор с канадской фирмой Maritime Launch Services, которая строит космодром в провинции Новая Шотландия. Украина пообещала создать еще более совершенную ракету «Циклон-4М». Первый запуск был намечен на 2020 год, а потом он был перенесен на 2022-й.

Однако вернемся к интервью. В нем глава ГКАУ уверяет, что поручение президента Украины Владимира Зеленского будет выполнено и до конца 2021 года будет запущен спутник «Сич 2-30». При этом сделает это не украинская ракета-носитель, а компания SpaceX Илона Маска за 1,99 миллиона долларов. Летать он будет три года. Далее следуют еще более интересные вопросы и ответы.

« — Что происходит со спутником «Лыбидь»? Какое у него будущее? — К сожалению, за последний год сдвигов не было, но это очень важный вопрос. Государство сделало значительные инвестиции в создание этого спутника, и нам нужно максимального использовать этот потенциал. Мы ищем инвестора для завершения проекта без дополнительных затрат из государственного бюджета».

Вы можете представить себе такого инвестора, который должен быть одновременно богатым и сумасшедшим? Я — нет. Дальше следует самое интересное:

« — Сколько средств агентство получило в 2021 году и как их собирается тратить? — Бюджет — очень болезненный вопрос, поскольку он существенно не соответствует потребностям. У нас есть 95 миллионов гривен, и это на выполнение работ по государственному оборонному заказу. На развитие космического направления бюджет в 2021 году отсутствует».

ТАСС / Zuma\TASS

То есть руководство Украины с высоких трибун провозглашает близкий расцвет родной космонавтики, но денег на это не выделяет. Совсем. Еще в 2019 году было объявлено, что из 17 предприятий ГКАУ восемь являются убыточными, а два — в процессе ликвидации. С тех пор благодаря «щедрому» финансированию положение ухудшилось. Поэтому задают ГКАУ задают соответствующие вопросы.

« — Как планируете выводить предприятия из кризиса? — Первая и основная задача — позволить им быть более гибкими в принятии решений и операционной работе. Ключевым фактором является превращение предприятий в акционерные общества. Это даст им возможность привлекать инвестиции, создавать совместные предприятия для реализации тех или иных проектов. Отсутствие достаточной степени гибкости приводит к ситуации, когда многие предприятия космической отрасли находятся в крайне ущербном состоянии».

Таким образом украинские космические предприятия снова не получат финансирования, но зато получат гибкость. Очевидно, чтобы им легче было загнуться. Далее следует заключительный вопрос.

« — Каких ключевых целей вы бы хотели достичь к концу 2021 года? — Во-первых, запуск спутника «Сич 2-30». Это очень важный проект, поскольку у нас нет на орбите ни одного государственного спутника. Во-вторых, реформирование предприятий. Этот вопрос критически важный. В-третьих, нормализация работы агентства. Из-за смены руководства в последние месяцы начали активно увольняться специалисты».

Таким образом, с украинской космонавтикой, а также с ее будущим, все ясно. В принципе, сейчас только совсем бедные страны не имеют своих спутников, как Украина. Но феномен этой страны в том, что у нее огромная инфраструктура для управления тем, чего нет — космонавтикой. Над ГКАУ стоит министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а это сотни (если не тысячи) чиновничьих мест. При этом украинские СМИ еще умудряются восхищаться успехами своей несуществующей космонавтики. Впрочем, они верят в это все меньше и меньше, о чем свидетельствует масса критических и издевательских комментариев под сообщениями об «успехах». Мне понравился один: