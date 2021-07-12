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Евро 2020
Роберто Манчини поддержал сборную Англии после финала Евро-2020
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Роберто Манчини поддержал сборную Англии после финала Евро-2020

  /   Обновлено: 12 июля 2021 10:34
Евро 2020
Роберто Манчини поддержал сборную Англии после финала Евро-2020
Global Look Press  /  LaPresse/Alfredo Falcone

Лондон, 12 июля. Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после финального матча чемпионата Европы по футболу отметил сильное выступление англичан в течение всего турнира.

«Скуадра Адзурра» 11 июля смогла победить подопечных Гарета Саутгейта в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2. Сборная Италии стала лучшей командой континента впервые с 1968 года, однако «алленаторе» Роберто Манчини после финальной встречи не скупился на теплые слова в адрес сборной Англии.

«Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее», — заявил специалист в интервью для УЕФА.

Ранее голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.Трофей вратарь получил перед церемонией награждения «Скуадры Адзурры».

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