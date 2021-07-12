Эфир: Возрождение культурных проектов в российской провинции обсуждают в «Патриоте»

В понедельник, 12 июля, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная грантовым конкурсам и экспресс-марафону «От слов к гранту!».
В России 14 июля стартует образовательный экспресс-марафон «От слов к гранту!», в рамках которого федеральные эксперты в сфере социального проектирования в культуре, ведущие эксперты грантовых конкурсов помогут в практической подготовке проектных заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.
С учетом пандемии открытые встречи с экспертами пройдут в онлайн-формате, а участие в марафоне для всех желающих будет бесплатное.
Как стать участником экспресс-марафона, рассказывают его организаторы в студии в медиацентра «Патриот».
В пресс-конференции участвуют:
- Ирина Артюхова, руководитель аппарата ОП Санкт-Петербурга;
- Ольга Дороженко, заместитель директора Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга;
- Екатерина Зиновкина, руководитель Центра поддержки гражданских инициатив Санкт-Петербурга;
- Алексей Матвеев, руководитель Санкт-Петербургского Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперт ОП СПб.
Гости медиацентра «Патриот» также объяснят, какие возможности для реализации дает экспресс-марафон.