Эфир: Возрождение культурных проектов в российской провинции обсуждают в «Патриоте»

В понедельник, 12 июля, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная грантовым конкурсам и экспресс-марафону «От слов к гранту!».

В России 14 июля стартует образовательный экспресс-марафон «От слов к гранту!», в рамках которого федеральные эксперты в сфере социального проектирования в культуре, ведущие эксперты грантовых конкурсов помогут в практической подготовке проектных заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.

С учетом пандемии открытые встречи с экспертами пройдут в онлайн-формате, а участие в марафоне для всех желающих будет бесплатное.

Как стать участником экспресс-марафона, рассказывают его организаторы в студии в медиацентра «Патриот».

В пресс-конференции участвуют:

Ирина Артюхова , руководитель аппарата ОП Санкт-Петербурга;

, руководитель аппарата ОП Санкт-Петербурга; Ольга Дороженко , заместитель директора Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга;

, заместитель директора Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга; Екатерина Зиновкина , руководитель Центра поддержки гражданских инициатив Санкт-Петербурга;

, руководитель Центра поддержки гражданских инициатив Санкт-Петербурга; Алексей Матвеев, руководитель Санкт-Петербургского Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперт ОП СПб.

Гости медиацентра «Патриот» также объяснят, какие возможности для реализации дает экспресс-марафон.