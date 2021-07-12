Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 13:46
13:46
Евро 2020
Андрей Канчельскис прокомментировал высказывания Дзюбы в адрес Манчини
13:41
Происшествия
Потолок обрушился на посетителей столовой бизнес-центра в Петербурге
13:41
Общество
«Хватит умствовать»: Геннадий Онищенко объяснил ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак»
13:40
Политика
В ОНФ рассказали о работе над вопросами россиян после прямой линии Путина
13:40
Происшествия
Последнее застолье: три человека погибли, отравившись «паленой» водкой под Тамбовом
13:39
Происшествия
Генерал ФСИН рассказал о причине громкого ночного веселья в колпинском СИЗО
13:38
Происшествия
Жителя Урюпинска привлекли к уголовной ответственности за охоту в природном парке
13:37
Технологии
Успехи того, чего нет — космонавтики Украины. Колонка Владимира Тулина
13:37
Общество
В Подмосковье на 14% снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19
13:36
Евро 2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о возможной отставке
Все новости

Эфир: Возрождение культурных проектов в российской провинции обсуждают в «Патриоте»

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:20
Общество
Эфир: Возрождение культурных проектов в российской провинции обсуждают в «Патриоте»
пресс-служба движения «Петербург - город перемен!»  /  Движение «Петербург - город перемен!»

В понедельник, 12 июля, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная грантовым конкурсам и экспресс-марафону «От слов к гранту!».

В России 14 июля стартует образовательный экспресс-марафон «От слов к гранту!», в рамках которого федеральные эксперты в сфере социального проектирования в культуре, ведущие эксперты грантовых конкурсов помогут в практической подготовке проектных заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.

С учетом пандемии открытые встречи с экспертами пройдут в онлайн-формате, а участие в марафоне для всех желающих будет бесплатное.

Как стать участником экспресс-марафона, рассказывают его организаторы в студии в медиацентра «Патриот».

В пресс-конференции участвуют:

  • Ирина Артюхова, руководитель аппарата ОП Санкт-Петербурга;
  • Ольга Дороженко, заместитель директора Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга;
  • Екатерина Зиновкина, руководитель Центра поддержки гражданских инициатив Санкт-Петербурга;
  • Алексей Матвеев, руководитель Санкт-Петербургского Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперт ОП СПб.

Гости медиацентра «Патриот» также объяснят, какие возможности для реализации дает экспресс-марафон.

Вернуться назад

культура гранты от слова к гранту
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru