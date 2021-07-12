МИД Литвы предложил Евросоюзу подумать о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов

Вильнюс, 12 июля. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил руководителям МИД стран Евросоюза подумать о пятом пакете санкций против Белоруссии из-за мигрантов.

По словам европейских дипломатов, Минск якобы специально направляет нелегальных мигрантов на территорию ЕС. Европейское пограничное агентство начало срочную операцию на границе литовского государства и Республики Беларусь из-за потока переселенцев.

Литовские военнослужащие уже натянули первые 500 м колючей проволоки на границе с Белоруссией. Вильнюс рассчитывает, что нелегальным мигрантам придется отказаться от намерений проникнуть в страну.