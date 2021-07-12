Бургер нидерландского шеф-повара оценили почти в полмиллиона рублей

Самый дорогой бургер в мире оценили в 5000 евро — более 440 тысяч рублей. Блюдо насчитывает порядка 170 уникальных ингредиентов.

Идея бутерброда за полмиллиона пришла в голову владельца ресторана под Амстердамом. Робберт Ян де Вин решил войти в Книгу рекордов Гиннесса и превзойти американскую компанию, которая в 2011 году продала бургер за 4210 евро.

Дорогостоящий фаст-фуд состоит из камчатского краба, белых трюфелей, икры и уникальных кофейных зерен из помета циветт. Котлета сделана на основе говядины вагю, а в тесто для булочки добавлено шампанское «Дом Периньон». В состав блюда входит даже драгоценный металл.

«Булку мы покрываем золотом. Забавно, что в пищу можно употребить только чистое золото — 23 или 24 карата. Не забывайте, что бургер надо есть руками, даже если он стоит 5000 евро. Поэтому уже через мгновение ваши руки будут покрыты золотом», — рассказывает шеф-повар.

Однако рекордно дорогой бургер создан не только ради желания обогатиться и прославиться. Все заработанные средства Робберт Ян де Вин пожертвовал на благотворительность.