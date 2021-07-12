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Эфир: Представитель ОНФ рассказывает, как выполняются поручения Владимира Путина

  /   Обновлено: 12 июля 2021 12:03
Общество
Эфир: Представитель ОНФ рассказывает, как выполняются поручения Владимира Путина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

В понедельник, 12 июля, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг главы исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрея Рябоконя, посвященный работе над поручениями президента страны Владимира Путина.

Президент утвердил перечень поручений по итогам прямой линии с гражданами страны 30 июня. Среди поручений — мониторинг региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся осуществления разного рода выплат; меры по газификации участков; софинансирование пожарных частей в регионах из федерального бюджета; совершенствование методологии измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с использованием данных инструментального контроля.

Путин рекомендовал Общероссийскому народному фронту (ОНФ) до 30 ноября проанализировать все обращения граждан, поступившие на прямую линию. О том, как выполняются поручения президента и какие вопросы чаще всего волнуют россиян, рассказывает гость студии.

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