Акции Virgin Galactic выросли почти на 10% на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 12 июля. Рост ценных бумаг американской компании Virgin Galactic составил 9,4% в первую минуту после открытия сессии Московской биржи.

Принадлежащий Virgin Galactic космоплан VSS Unity (SpaceShipTwo) в воскресенье, 11 июля, совершил первый суборбитальный полет с четырьмя пассажирами на борту. В их числе был владелец компании, 70-летний Ричард Брэнсон.

Космический корабль был запущен в небе над штатом Нью-Мексико в США. Носитель VMS Eve доставил космоплан на высоту более 12 километров. Затем тот запустил ракетные двигатели и достиг расстояния в 86 километров над Землей, разогнавшись при этом до более чем 3600 километров в час. Все пассажиры VSS Unity испытали на себе невесомость.

В космосе корабль пробыл несколько минут. Затем он начал снижение и совершил успешную посадку на территории космопорта «Америка».

Ричард Брэнсон остался доволен необычным путешествием и готов отправлять в космическое пространство туристов.