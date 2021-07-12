Аналитики прогнозируют рекордный урожай подсолнечника в России

Москва, 12 июля. Урожай подсолнечника по итогам нынешнего года в России может стать рекордным, заявили в аналитическом центре «Совэкон».

Объемы продукции могут достичь уровня 15,9 млн тонн, несмотря на то, что майские ожидания составляли 15,4 млн. Такой показатель превысит рекорд урожая 2019 года, когда было собрано 15,4 млн тонн культуры, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на РБК.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов утверждает, что прогнозируемые высокие объемы производства подсолнечника в России и на Украине привели мировой рынок к «обвальному» падению цен. Экспортная стоимость продукции активно снижалась в начале июня на фоне слабого спроса на черноморское масло среди основных покупателей (Турции, Индии, Китая) и ожиданий рекордного урожая.

Рекорды в России ставит и погода. Накануне в Санкт-Петербурге зафиксировали наивысший суточный показатель температуры воздуха — 11 июля он составил +34,2 градуса.