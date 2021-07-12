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Александр Петров поблагодарил Козловского за дружбу после съемок сериала «Надвое»

  /   Обновлено: 12 июля 2021 10:20
Шоу-бизнес
Александр Петров поблагодарил Козловского за дружбу после съемок сериала «Надвое»
instagram.com  /  @actorsashapetrov

Москва, 12 июля. Актер Александр Петров тепло высказался о своем коллеге Даниле Козловском, с которым снимался в сериале Валерия Тодоровского «Надвое».

Петров завершил работу над проектом, поэтому после окончания съемок решил рассказать о работе с Тодоровским и Козловским. Она поблагодарил за смелость продюсеров, а режиссера и всю съемочную группу за высокий профессионализм.

Не обошел стороной звезда «Текста» своего напарника — Данилу Козловского, пишет Teleprogramma.pro. Он поблагодарил артиста за дружбу и опубликовал на своей странице в Instagram кадр с 36-летней звездой.

«И, главное, спасибо за дружбу, Даня», — трогательно обратился к знаменитости Петров.

Петров еще во время съемок восхищался, как подобрали актерский состав. По его мнению, было бы проще пригласить в проект реальных друзей, а не артистов, которым нужно было бы сыграть дружеские отношения. Сам Петров признался, что получил колоссальное удовольствие от работы.

Козловский тоже был в восторге от тандема и сюжета сериала «Надвое». Он добавил, что профессионально счастлив.

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петров козловский надвое
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