Мужу Бородиной поступают угрозы и требования отказаться от имущества при разводе

Москва, 12 июля. Супруг телеведущей и блогера Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров получает угрозы из-за раздела имущества при разводе.

Бородина подала документы на развод в конце июня, при этом она обратилась на один из мировых участков. Это означает, что в заявлении знаменитости не идет речь о разделе совместно нажитого или алиментах. Однако люди из окружения почти бывших супругов рассказали, что Омарову поступают угрозы с требованиями отказаться от имущества в пользу Бородиной.

«Мол, если соберешься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена — выставят в максимально плохом свете», — уточнили знакомые пары.

По словам источников, супругам действительно есть, что делить. Бородина знаменита и хорошо зарабатывает, но и Омаров немало вложил в семью с финансовой точки зрения, отметили в окружении ведущей и ее мужа.

Бизнесмен уже обратился к звездному адвокату Сергею Жорину, специализирующемуся на бракоразводных процессах, пишет «СтарХит». По словам юриста, имущество интересует Омарова в последнюю очередь — самое важное для мужа Бородиной участие в жизни детей.

Ведущая «Дома-2» наслаждается статусом свободной женщины после расставания с мужем. Бородина отправилась в ночной клуб с подругами в смелом наряде.