Администрация Тwitter заблокировала новый аккаунт Протасевича

Минск, 12 июля. Тwitter заблокировал новый аккаунт Романа Протасевича через несколько дней после создания учетной записи.

Администрация социальной сети пояснила, что аккаунт удален из-за нарушения правил Тwitter.

Роман Протасевич, задержанный в Минске и находящийся под домашним арестом, создал новую учетную запись в Тwitter и успел поделиться с пользователями информацией относительно своего быта. По словам журналиста, страницу он вел «без присмотра». Однако не все пользователи поверили в самостоятельное ведение Протасевичем нового аккаунта.