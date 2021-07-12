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Олени и маралы из омского зоопарка «переедут» в естественную среду обитания
Общество
Олени и маралы из омского зоопарка «переедут» в естественную среду обитания
Личный архив Инги Артеевой

Омск, 12 июля. Новый вольер для оленей и маралов построили в Большереченском зоопарке. Животным создадут природные условия обитания.

Животные будут теперь жить в природном массиве зоопарка, который сделают вдоль центральной аллеи. Вольеры будут переоборудованы в соответствии с образом жизни маралов.

Кроме того, обзорная площадка, которая появится в вольере пятнистых оленей, даст возможность посетителям наблюдать за животными и фотографировать их. В настоящее время в зоопарке идет ремонт домиков, рабочие делают новые ограждения. Приятный сюрприз ждет птиц — их клетки почистят и обновят. Сурикаты также в ожидании строительства летнего вольера.

Перекличка тигра с пятнистым оленем попала на видео, сообщал сайт 360tv.ru. На кадрах запечатлен процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют.

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