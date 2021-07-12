ФАН публикует видео смертельной аварии с полыхающим Porsche в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 июля. Последствия аварии в Выборгском районе попали на видео. Автомобилист заснял, что осталось после столкновения иномарки Porsche со столбом.

Судя по видеокадрам и почти «лежащему» столбу, удар был очень сильный. Автомобиль с двумя людьми вспыхнул как факел. Кузов настолько деформировался, что превратился в груду железа. По факту аварии и гибели водителя и пассажирки проводится проверка.

Водитель едва не погиб в салоне полыхавшей под Владивостоком машины. Его удалось вытащить через окно, он получил сильные ожоги, сообщало Deita.