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ФАН публикует видео смертельной аварии с полыхающим Porsche в Ленобласти

  /   Обновлено: 12 июля 2021 10:18
Происшествия
ФАН публикует видео смертельной аварии с полыхающим Porsche в Ленобласти
wikipedia.org  /  Christine und Hagen Graf

Санкт-Петербург, 12 июля. Последствия аварии в Выборгском районе попали на видео. Автомобилист заснял, что осталось после столкновения иномарки Porsche со столбом.

Судя по видеокадрам и почти «лежащему» столбу, удар был очень сильный. Автомобиль с двумя людьми вспыхнул как факел. Кузов настолько деформировался, что превратился в груду железа. По факту аварии и гибели водителя и пассажирки проводится проверка.

Водитель едва не погиб в салоне полыхавшей под Владивостоком машины. Его удалось вытащить через окно, он получил сильные ожоги, сообщало Deita.

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авария видео смерть огонь
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