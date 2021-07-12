Народная милиция ДНР нанесла ответный удар по позициям ВСУ в Донбассе

Донецк, 12 июля. Бойцы Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ, с которых осуществлялся обстрел жилых кварталов Горловки.

Украинские силовики нанесли серию артиллерийских ударов по жилым домам и инфраструктурным объектам в Горловке. В результате обстрела со стороны ВСУ без электроснабжения остались более трех тысяч жителей города. При этом украинские военные корректировали артиллерийский огонь с помощью беспилотника, который был обнаружен и сбит силами ПВО Донецкой Народной Республики.

«Подразделения ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника», — сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Стоит отметить, что 11 июля подразделения ВСУ нанесли минометный удар по населенному пункту Ясиноватая. Кроме того, под ударами артиллерии украинских силовиков оказался поселок Красный Партизан.