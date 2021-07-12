ФАН публикует видео с места смертельного ДТП с «Газелью» в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 12 июля. Один человек погиб и 10 пострадали в аварии с «Газелью» в КБР. Пассажиров, получивших травмы, доставили в больницу.

Крупное ДТП произошло на 433-м километре трассы «Кавказ». Там столкнулись пассажирская маршрутка и иномарка «Мерседес».

По данным полиции, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», которая ехала по маршруту Куба —Таба — Нальчик под управлением 60-летнего мужчины.

В результате аварии погиб 39-летний водитель иномарки. Десять человек, которые ехали в маршрутке, получили различные травмы и были госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

Дорожно-транспортное происшествие, зафиксированное в Республике Башкирии, привело к гибели шести человек, сообщал портал A42.RU. На трассе М-7 столкнулись два автомобиля, в результате одна из машин загорелась.