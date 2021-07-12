Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 10:49
10:47
Общество
С ветерком: ФАН выяснил, ждать ли в Дагестане общественный транспорт с кондиционерами
10:44
Происшествия
Один из убийц экс-мэра Киселевска предстанет перед судом
10:43
Шоу-бизнес
Клип BTS о победе над пандемией занял первое место в трендах YouTube
10:42
Происшествия
Рецидивист зарезал односельчанина в Забайкалье
10:41
Армия
В США рассказали о новом оружии Пентагона для борьбы с российскими ракетами
10:37
Политика
МИД Литвы предложил Евросоюзу подумать о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов
10:37
Экономика
Россия стала крупнейшим поставщиком мяса на вьетнамский рынок
10:35
Общество
Станция метро «Московская» в Петербурге возобновила работу в обычном режиме
10:34
Евро 2020
Роберто Манчини поддержал сборную Англии после финала Евро-2020
10:31
Общество
Собянин рассказал о создании общественных пространств в пяти районах Москвы
Все новости

Крысы помогли ученым выяснить, как парение вейпа разрушает легкие
Общество
Крысы помогли ученым выяснить, как парение вейпа разрушает легкие
freepik.com  /  Designed by Freepik

Симферополь, 12 июля. Проведенное российскими учеными исследование выявило причину разрушения тканей легких при парении вейпа. Эксперимент проводили на лабораторных крысах.

Сотрудники Крымского федерального университета (КФУ) заполняли помещение с крысами парами вейпа и проводили наблюдение за состоянием грызунов. После вдыхания паров в организме подопытных сильно повышалась активность ферментов, которые отвечают за расщепление белков. Это способствовало разрушению белков легочной ткани.

Парение вейпа наносит вред организму, выделяя свободные радикалы. Эти молекулы повреждают клеточные структуры, последствием этого может стать высвобождение протеиназы. Курение даже безникотиновых смесей может привести к непредвиденным проблемам со здоровьем, подытожили ученые.

Распространение самодельных кальянов приобрело стихийный характер, кальянщики изготавливают устройства из подручных средств. Юрист объяснил, чем грозит продавцам продажа нелицензированных товаров.

Специалисты объяснили, как курение влияет на состояние кожи. Никотин вызывает преждевременное старение кожи, рубцы и пигментацию, пишет издание «Ридус».

Вернуться назад

здоровье курение вейп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru