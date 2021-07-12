Крысы помогли ученым выяснить, как парение вейпа разрушает легкие

Симферополь, 12 июля. Проведенное российскими учеными исследование выявило причину разрушения тканей легких при парении вейпа. Эксперимент проводили на лабораторных крысах.

Сотрудники Крымского федерального университета (КФУ) заполняли помещение с крысами парами вейпа и проводили наблюдение за состоянием грызунов. После вдыхания паров в организме подопытных сильно повышалась активность ферментов, которые отвечают за расщепление белков. Это способствовало разрушению белков легочной ткани.

Парение вейпа наносит вред организму, выделяя свободные радикалы. Эти молекулы повреждают клеточные структуры, последствием этого может стать высвобождение протеиназы. Курение даже безникотиновых смесей может привести к непредвиденным проблемам со здоровьем, подытожили ученые.

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