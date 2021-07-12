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Тракторист устроил стрельбу по подросткам на Алтае

  /   Обновлено: 12 июля 2021 10:11
Происшествия
Тракторист устроил стрельбу по подросткам на Алтае
pxhere.com

Барнаул, 12 июля. Двое подростков получили ранения в результате стрельбы в Алтайском крае. Огонь по несовершеннолетним открыл 22-летний тракторист.

По имеющейся информации, между школьниками и мужчиной произошел словесный конфликт в местном кафе. Разъяренный тракторист достал оружие и стал стрелять в сторону детей, подростки разбежались. Но мужчина не успокоился — на автомобиле он стал преследовать своих обидчиков и стрелять им вслед.

В результате инцидента двое несовершеннолетних с огнестрельными ранениями госпитализированы. Один из них находится в реанимации, другому потребовалось хирургическое вмешательство. Стрелявший мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

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