Тракторист устроил стрельбу по подросткам на Алтае

Барнаул, 12 июля. Двое подростков получили ранения в результате стрельбы в Алтайском крае. Огонь по несовершеннолетним открыл 22-летний тракторист.

По имеющейся информации, между школьниками и мужчиной произошел словесный конфликт в местном кафе. Разъяренный тракторист достал оружие и стал стрелять в сторону детей, подростки разбежались. Но мужчина не успокоился — на автомобиле он стал преследовать своих обидчиков и стрелять им вслед.

В результате инцидента двое несовершеннолетних с огнестрельными ранениями госпитализированы. Один из них находится в реанимации, другому потребовалось хирургическое вмешательство. Стрелявший мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.