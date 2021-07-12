Экс-супруга мужа Макеевой заявила, что не хочет стать Барановской

Любляна, 12 июля. Бывшая супруга мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, художница Светлана Малькова заявила, что хочет спокойствия, а также попросила больше ни с кем ее не сравнивать.

Супруг Макеевой Роман Мальков ушел к актрисе из семьи с четырьмя детьми. Старший сын мужа певицы переехал к отцу и его новой жене в Москву, а Малькова осталась в Словении с двумя сыновьями и дочерью.

Многие пользователи Сети сравнивали экс-супругу мужа звезды мюзиклов с телеведущей Юлией Барановской, которую бросил с тремя детьми футболист Андрей Аршавин. Однако Малькову возмутили подобные сравнения.

«Я никем не хочу стать — ни Пикассо, ни Барановской! Я — это я, Светлана Малькова. У всех своя судьба, своя жизнь», — написала художница на совей странице в Instagram.

Бывшая жена Романа Малькова отметила, что не хочет ни вернуть его, ни отомстить Макеевой. Художница лишь пообещала бороться за права женщин, оставшихся с детьми.

Макеева тоже сравнивала Малькову с Барановской в студии шоу Андрея Малахова. Актриса заявила, что экс-супруга ее мужа якобы хочет получить такую же славу, как бывшая возлюбленная Аршавина, передает Teleprogramma.pro.

Роман Мальков уже оправдывался за уход из семьи с четырьмя детьми. Он говорил, что между ним и его бывшей женой было полное непонимание.