Россиянам объяснили, в каких случаях медики не разрешают прививаться от коронавируса

Москва, 12 июля. Врачи могут запретить пациенту прививаться от коронавируса в ряде случаев, заявили аллергологи-иммунологи.

Человеку могут отказать в прививке в случае гиперчувствительности к лекарственным препаратам или тяжелой аллергической реакции. При этом обычная аллергия не может быть причиной для медотвода.

«Аллергия на клубнику, мед или пыль не является противопоказанием. Вакцины от COVID-19 гипоаллергенны», — заявил аллерголок-иммунолог Владимир Болибок, пишет РБК.

В случае, если в предыдущие разы после вакцинации от других болезней у человека в течение нескольких дней сохранялась высокая температура, а место укола отекало, он может получить медотвод. При этом небольшое повышение температуры тела после вакцинации является нормой. Кроме того, медики могут перенести вакцинацию на неопределенный срок из-за внезапного обострения хронических заболеваний.

Недавно на территории России появился самый высокогорный пункт вакцинации от коронавируса. Его открыли у подножия Эльбруса. Медучреждение оборудовано всей необходимой современной техникой.