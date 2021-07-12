Женщина за рулем мотоцикла стала жертвой ДТП в Красном Селе

Санкт-Петербург, 12 июля. Женщина погибла, вылетев из седла мотоцикла в Красном Селе. По предварительным данным, она двигалась на большой скорости и, не справившись с управлением, задела отбойник.

Смертельная авария случилась на проспекте Ленина недалеко от заправки. Тело мотоциклистки обнаружили на расстоянии 200 м от места аварии. Транспортное средство погибшей находилось на дороге. От полученных повреждений байкер скончалась до приезда скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины ДТП.

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