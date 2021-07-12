Экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова признали бойцом года по версии ESPN

Махачкала, 12 июля. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом престижной премии ESPY Awards от ESPN в номинации «Лучший боец ММА» по итогам года.

Хабиб Нурмагомедов, завершивший в октябре прошлого года спортивную карьеру, завоевал спортивную премию ESPY Awards от телеканала ESPN в номинации «Лучший боец MMA». Лучшим спортсменом года признали квотербека клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди, самой выдающейся спортсменкой — теннисистку Наоми Осаку из Японии.

Нурмагомедов соперничал за престижную награду с действующей обладательницей чемпионского пояса UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас, а также с бойцом Фрэнсисом Нганну и действующей чемпионкой UFC в легком и полулегком весе Амандой Нуньес.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на поражение Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде после того, как ирландец сломал ногу.