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Экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова признали бойцом года по версии ESPN

  /   Обновлено: 12 июля 2021 09:52
Спорт
Экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова признали бойцом года по версии ESPN
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Махачкала, 12 июля. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом престижной премии ESPY Awards от ESPN в номинации «Лучший боец ММА» по итогам года.

Хабиб Нурмагомедов, завершивший в октябре прошлого года спортивную карьеру, завоевал спортивную премию ESPY Awards от телеканала ESPN в номинации «Лучший боец MMA». Лучшим спортсменом года признали квотербека клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди, самой выдающейся спортсменкой — теннисистку Наоми Осаку из Японии.

Нурмагомедов соперничал за престижную награду с действующей обладательницей чемпионского пояса UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас, а также с бойцом Фрэнсисом Нганну и действующей чемпионкой UFC в легком и полулегком весе Амандой Нуньес.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на поражение Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде после того, как ирландец сломал ногу.

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спорт mma хабиб espn боец года
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