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Неизвестные науке вирусы обнаружили в Якутии
Наука
Неизвестные науке вирусы обнаружили в Якутии
wikipedia.org

Якутск, 12 июля. Древние вирусы, до сих неизвестные научному сообществу, удалось обнаружит на территории Якутии. Микроорганизмы могут быть опасными для человечества.

Вирусы были найдены в зубах древних людей, которые погибли свыше 30 тыс. лет назад. Микроорганизмы могли распространятся в прошлом, однако данные о них не сохранились. Всего исследователи выявили четыре вида вируса. Ученые выразили беспокойство, что в процессе таяния ледников еще не найденные микроорганизмы могут начать распространяться по Земле.

Специалисты продолжают изучать Якутию. Именно там удалось обнаружить самый древний в мире слой вечной мерзлоты. Находка пережила несколько холодных и теплых периодов, отметили ученые из разных уголков мира. Слой почвы, расположенный на глубине 50 м, был заморожен в течение 650 тыс. лет.

Количество древних вирусов, которые способны выживать миллионы лет в нефтяных скважинах, шокировало китайских специалистов. Человечество не имеет иммунитета к данной опасности, передает слова ученых «Ридус».

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