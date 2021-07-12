Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 10:48
10:47
Общество
С ветерком: ФАН выяснил, ждать ли в Дагестане общественный транспорт с кондиционерами
10:44
Происшествия
Один из убийц экс-мэра Киселевска предстанет перед судом
10:43
Шоу-бизнес
Клип BTS о победе над пандемией занял первое место в трендах YouTube
10:42
Происшествия
Рецидивист зарезал односельчанина в Забайкалье
10:41
Армия
В США рассказали о новом оружии Пентагона для борьбы с российскими ракетами
10:37
Политика
МИД Литвы предложил Евросоюзу подумать о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов
10:37
Экономика
Россия стала крупнейшим поставщиком мяса на вьетнамский рынок
10:35
Общество
Станция метро «Московская» в Петербурге возобновила работу в обычном режиме
10:34
Евро 2020
Роберто Манчини поддержал сборную Англии после финала Евро-2020
10:31
Общество
Собянин рассказал о создании общественных пространств в пяти районах Москвы
Все новости

Власти РФ планируют перенести переработку леса с Дальнего Востока в Сибирь

  /   Обновлено: 12 июля 2021 09:41
Экономика
Власти РФ планируют перенести переработку леса с Дальнего Востока в Сибирь
pixabay.com

Чита, 12 июля. Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила подготовить программу по поставке дальневосточного леса на переработку в Сибирь.

Для этого планируется разработать меры господдержки его транспортировки. Данная инициатива связана с решением властей ограничить экспорт леса для защиты внутреннего рынка и в рамках борьбы с ростом цен. По информации РБК, об этом шла речь на совещании в Чите.

Вопрос перевозки древесины из Дальнего Востока встал из-за отсутствия в регионе целлюлозно-бумажной инфраструктуры, утилизаторов низкосортного и балансового сырья, технологических излишков. Такие виды лесоматериала до запрета продавались за рубеж.

Правительство озаботилось внедрением системы обязательного досудебного обжалования действий и решений контрольно-надзорных органов для коррекции законов. На сегодня к проекту подключен 31 контрольный орган.

Вернуться назад

правительство сибирь лес дальний восток древесина абрамченко лесопереработка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru