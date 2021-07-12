Власти РФ планируют перенести переработку леса с Дальнего Востока в Сибирь

Чита, 12 июля. Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила подготовить программу по поставке дальневосточного леса на переработку в Сибирь.

Для этого планируется разработать меры господдержки его транспортировки. Данная инициатива связана с решением властей ограничить экспорт леса для защиты внутреннего рынка и в рамках борьбы с ростом цен. По информации РБК, об этом шла речь на совещании в Чите.

Вопрос перевозки древесины из Дальнего Востока встал из-за отсутствия в регионе целлюлозно-бумажной инфраструктуры, утилизаторов низкосортного и балансового сырья, технологических излишков. Такие виды лесоматериала до запрета продавались за рубеж.

Правительство озаботилось внедрением системы обязательного досудебного обжалования действий и решений контрольно-надзорных органов для коррекции законов. На сегодня к проекту подключен 31 контрольный орган.