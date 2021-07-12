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Вахтанг Кикабидзе появится в седьмом сезоне «Сватов»

  /   Обновлено: 12 июля 2021 09:34
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Шоу-бизнес
Вахтанг Кикабидзе появится в седьмом сезоне «Сватов»
wikipedia.org  /  Okras/CC BY-SA 4.0

Тбилиси, 12 июля. Знаменитый актер Вахтанг Кикабидзе сыграет в новом сезоне популярного сериала «Сваты». Какая роль досталась знаменитости, пока неясно.

Работа над комедийным сериалом в самом разгаре. Съемки проходят в Грузии. Поклонники пристально следят за процессом, ведь седьмой сезон «Сватов» ждут уже не первый год.

Новости и кадры со съемочной площадки «Сватов» радуют глаз поклонников проекта. На одном из фан-аккаунтов фильма в Instagram появилось видео со съемок. В комментарии под публикацией указано, что в картине снимается звезда «Мимино».

«Новое видео со съемок «Сватов-7». В сериале появится Вахтанг Кикабидзе», — говорится в сообщении.

Реакция поклонников на появление именитого артиста была неоднозначной. Некоторые возмутились, что звезда сыграет в новом сезоне сериалов, а другие, напротив, порадовались появлению 82-летнего актера.

В Сети в последнее время появляются кадры не только со съемочной площадки «Сватов» в Грузии, но и после трудного рабочего дня. На фанатской странице было размещено видео с Татьяной Кравченко и Федором Добронравовым, которые, видимо, отдыхали после работы в одном из кафе.

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кино сваты кикабидзе
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