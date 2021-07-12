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Япония стала антилидером рейтинга уровня бизнес-оптимизма
Экономика
Япония стала антилидером рейтинга уровня бизнес-оптимизма
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Токио, 12 июля. Япония оказалась на последнем месте по уровню оптимизма бизнеса среди трех десятков ведущих стран.

Исследование International Business Report провели в международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton. Уровень бизнес-оптимизма японцев оказался на отметке в 17%, сообщает РБК.

Также внизу списка оказались Аргентина и Россия (30% и 28% соответственно). При этом уровень оптимизма отечественного бизнеса относительно перспектив национальной экономики увеличился по сравнению с нижней точкой коронавирусного кризиса весны 2020 года, говорится в статье.

Согласно данным другого опроса, большая часть подростков из России считает бизнес привлекательной сферой. Так ответили 83% молодых россиян. 44% респондентов уверены, что стать бизнесменом легко, а наличие благоприятных для этого условий отметили 60% опрошенных.

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