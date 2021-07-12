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Минпромторг намерен направить почти 2 трлн рублей на российское авиастроение

  /   Обновлено: 12 июля 2021 09:43
Экономика
Минпромторг намерен направить почти 2 трлн рублей на российское авиастроение
facebook.com  /  Объединенная авиастроительная корпорация

Москва, 12 июля. Проект развития «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности» подготовило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Программа должна войти в новую стратегию социально-экономического развития государства до 2030 года. Ее положения предусматривают выпуск 735 новых гражданских самолетов. Речь идет, в частности, об Ил-114, МС-21 и «Байкале» (ЛМС-901), а также о поставках Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолетов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Затраты на реализацию проекта составят около 1,84 трлн рублей на период до 2030 года. Из этой суммы порядка 244 млрд составляют средства федерального бюджета, уже предусмотрена сумма на уровне 79,48 млрд. В 2025–2030 годах Минпромторг предлагает дополнительно выделить из бюджета 165 млрд рублей.

Большую часть средств — более 1,59 трлн рублей предлагается направить из Фонда национального благосостояния до 2030 года.

Министерство ранее оценило рынок поставок российского оборудования для проектов по сжиженному природному газу (СПГ). Так, до 2035 года показатель может превысить 150 млрд рублей.

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