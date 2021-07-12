Семь кораблей ТОФ РФ примут участие в параде ко Дню ВМФ во Владивостоке

Владивосток, 12 июля. Парад ко Дню Военно-морского флота во Владивостоке будет проходить в бухте Золотой Рог, в районе набережной Цесаревича. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.

Согласно заявлению пресс-службы, в параде будут участвовать семь боевых кораблей ТОФ. Парадный строй будет возглавлять флагман флота ракетный крейсер «Варяг». Следующими у набережной пройдут противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «Советская Гавань», базовый тральщик «БТ-114», ракетный катер «Р-11» и большая дизельная подлодка.

Командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов будет руководить кораблями в ходе парадного прохода.

Ранее сообщалось, что День ВМФ во Владивостоке во второй раз пройдет без военно-спортивных и театрализованных представлений из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Помимо этого RT передавал, что в праздничный день мероприятия с участием боевых кораблей и атомных подводных субмарин Северного флота пройдут в Североморске, Санкт-Петербурге и Кронштадте.