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«Этот день в истории». Что произошло 12 июля, праздники, факты, люди
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 12 июля, праздники, факты, люди

Ровно восемь лет назад на территории России официально зарегистрировали общину пастафариан. У пародийной религии есть свой аналог десяти заповедей, в которых адептов призывают не быть «самовлюбленным ослом и святошей».

Также 11 июля появилась профессия бортпроводника. Тогда стюардами могли стать только мужчины, а женщины оказались на борту лишь через несколько лет. Сильная половина человечества считает сотрудниц авиакомпаний одними их самых сексуальных девушек.

Более 430 лет назад был основан Саратов. Сейчас населенный пункт входит в двадцатку самых крупных городов России. На его территории находится множество высших учебных заведений.

О причинах начала израильско-ливанского конфликта и об известных личностях, появившихся на свет в этот день, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории». 

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праздники культура юмор история этот день в истории пастафарианство
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