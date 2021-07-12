Директор находящейся в коме МакSим обратилась к болельщикам «Спартака»

Москва, 12 июля. Менеджер тяжелобольной певицы МакSим (Марина Максимова) Маргарита Соколова обратилась к болельщикам «Спартака», поддержавшим борющуюся за жизнь исполнительницу.

Артистка заболела месяц назад — 11 июня она почувствовала первые признаки простуды, затем у нее поднялась температура, которая никак не сбивалась. В итоге МакSим госпитализировали с тяжелым воспалением легких и ввели в искусственную кому.

За здоровье певицы переживают не только ее поклонники, но и болельщики «Спартака», поскольку песня «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном фанатов этого футбольного клуба. Команда уже оставляла слова поддержки для находящейся в коме исполнительницы в соцсетях.

Кроме того, болельщики «Спартака» устроили небольшую акцию в честь МакSим возле одного из баров Екатеринбурга, исполнив песню «Знаешь ли ты». Видео с поющими фанатами опубликовал пользователь Instagram по имени Евгений Кексин. В комментариях под роликом директор певицы обратилась к болельщикам столичного футбольного клуба.

«Спасибо вам за поддержку! С такими болельщиками мы обязаны поправиться!» — написала Маргарита Соколова.

Подруга МакSим говорила, что состояние исполнительницы снова ухудшилось. По словам женщины, в легких певицы идет сильнейший гнойно-воспалительный процесс.