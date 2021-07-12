Армия КНР сообщила о провокации ВМС США у спорных островов Сиша

Пекин, 12 июля. ВМС США направили эсминец Benfold в акваторию вблизи островов Сиша. Такое решение вызвало недовольство в Пекине.

Инцидент произошел 12 июля. Китай направил предупреждение экипажу американского эскадренного миноносца Benfold, сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК. Корабль находился неподалеку от островов Сиша (Парасельские острова), которые Пекин относит к своей территории.

Появление ракетного эсминца в этой части Южно-Китайского моря в Пекине назвали нарушением китайского суверенитета. Вашингтон продолжает милитаризацию региона, что идет в ущерб миру и стабильности, подчеркнул представитель Народно-освободительной армии Китая.

Корабли ВМС Китая ранее вошли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку, которые также являются спорными. Сохраняется и напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Власти КНР пригрозили США ответными мерами после санкций, пишет RT.