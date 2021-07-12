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Капитан сборной Аргентины Месси играл в финале Кубка Америки с травмой
Спорт
Капитан сборной Аргентины Месси играл в финале Кубка Америки с травмой
Global Look Press  /  © Lucio Tavora

Рио-де-Жанейро, 12 июля. Лидер сборной Аргентины по футболу, нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на поле в финале Кубка Америки с повреждением задней поверхности бедра.

Об этом сообщил главный тренер аргентинской команды Лионель Скалони на послематчевой пресс-конференции после победы над Бразилией (1:0). Месси провел на поле «Мараканы» весь матч, результативными действиями не отличился.

«У него была проблема с задней поверхностью бедра, но он играл. Это многое говорит о том, какой Лео футболист», — приводит слова Скалони Metaraitings.ru

Сборная Аргентины 11 июля обыграла Бразилию в финале Кубка Америки со счетом 1:0, пишет RT, и выиграл свой первый международный титул спустя 28 лет. Единственный гол во встрече записал на свой счет полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария.

Ранее стало известно, что голкипер сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком прошедшего Евро-2020. Футболист вместе со своей командой 11 июля выиграл чемпионат Европы.

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футбол аргентина месси Кубок америки
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