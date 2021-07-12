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Партия Майи Санду набрала уже более 52% голосов на выборах в Молдавии

  /   Обновлено: 12 июля 2021 09:29
Политика
Партия Майи Санду набрала уже более 52% голосов на выборах в Молдавии
wikipedia.org  /  European People's Party / CC BY 2.0

Кишинев, 12 июля. Партия действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает молдавского президента Майю Санду, набрала 52,53% голосов на парламентских выборах.

Центризбирком проинформировал об этом после обработки 99,58% бюллетеней. На второй строчке после пропрезидентской партии расположился Избирательный блок коммунистов и социалистов — 27,36% голосов избирателей.

Как стало известно ранее, явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии составила около 50%. В 2019 году этот показатель равнялся 49,22%.

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