Партия Майи Санду набрала уже более 52% голосов на выборах в Молдавии

Кишинев, 12 июля. Партия действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает молдавского президента Майю Санду, набрала 52,53% голосов на парламентских выборах.

Центризбирком проинформировал об этом после обработки 99,58% бюллетеней. На второй строчке после пропрезидентской партии расположился Избирательный блок коммунистов и социалистов — 27,36% голосов избирателей.

Как стало известно ранее, явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии составила около 50%. В 2019 году этот показатель равнялся 49,22%.